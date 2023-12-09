تعادل وستة انتصارات في دوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، سبع مباريات من الجولة الثالثة لمنافسات دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

واسفرت النتائج عن فوز نادي امانة بغداد على نادي نينوى بنتيجة 3-2، وفوز نادي مصافي الوسط بنتيجة كبيرة على نادي الشرقية بنتيجة 8-0، وفوز نادي الشرطة على نادي الحشد الشعبي بنتيجة 3-2، وفوز نادي بلدية البصرة على نادي آليات الشرطة بنتيجة 4-2، وفوز نادي نفط الوسط على نادي غاز الجنوب بنتيجة 3-2، وفوز نادي نفط البصرة على نادي القوة الجوية بنتيجة 4-1.

كما أسفرت النتائج عن تعادل نادي الدفاع الجوي مع نادي الشباب البصري بنتيجة 4-4 .