تعادل وستة انتصارات في انطلاق دوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، سبع مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات للموسم 2023-2024.

واسفرت نتائج اليوم الاول من انطلاق الدوري عن فوز مصافي الوسط على آليات الشرطة 3-2، وتعادل امانة بغداد والشرطة 6-6، وفوز نفط الوسط على نينوى بنتيجة كبيرة قوامها 14-2، وفوز الموارد المائية على الشرقية 8-1، وفوز نفط البصرة على الحشد الشعبي 5-4، وفوز الشباب البصري على بلدية البصرة 2-1، وأخيرا فوز الدفاع الجوي على غاز الجنوب 4-3.