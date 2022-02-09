تعادل وخمسة انتصارات في دوري كرة الصالات

شفق نيوز/ جرت، اليوم الاربعاء، ست مواجهات في افتتاح مباريات الجولة الـ١٣ من الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات.

واسفرت نتائج المباريات عن فوز نادي المرور على نادي مصافي الوسط 2-1 في المباراة التي جرت على قاعة الشباب، وفوز نادي الظفر على نادي الجنوب 1-0 في المباراة التي اقيمت على قاعة الاعظمية.

وتعادل ناديا غاز الجنوب والجنسية 0-0 في المباراة التي اقيمت على قاعة المعهد الفني بالبصرة، كما فاز نادي نفط الوسط على نادي الجيش 6-1 في المباراة التي اقيمت على قاعة الشباب.

وفاز نادي نفط الجنوب على نادي الشرقية 5-0 في المباراة التي اقيمت على قاعة الجهاد، كما حقق نادي الشرطة الفوز على امانة بغداد 5-0 في المباراة التي اقيمت على قاعة الشباب.

ويتصدر نفط الوسط ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة 13 برصيد 39 نقطة ويليه الشرطة برصيد 31 نقطة ثم الحيش ثالثا برصيد لرصيد 25 نقطة .