تعادل وانتصاران في دوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز/ اختتمت مساء السبت، مباريات الدور العاشر من المرحلة الثانية لدوري النخبة لكرة اليد، بإقامة ثلاث مباريات .

وحقق فريق الحشد فوزاً مستحقاً على ضيفه نفط البصرة بنتيجة 35-21، وجرت المباراة في قاعة نادي الجيش المغلقة في بغداد.

كما فاز فريق الكرخ على مضيفه الجيش بنتيجة 29-18، وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة نادي الجيش المغلقة في بغداد .

في حين تعادل فريقا ديالى وضيفه الشرطة بنتيجة 21-21، وجرت المباراة في قاعة نادي ديالى المغلقة للألعاب الرياضية .