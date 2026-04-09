تعادل وانتصاران في الدوري العراقي الممتاز

جرت، اليوم الخميس، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم في بغداد والسليمانية وكربلاء.

وتمكّن فريق المصافي من تحقيق الفوز على ضيفه مصافي الجنوب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما تعادل فريق البيشمركة مع ضيفه فريق الجيش بهدفين لكل منهما.

وفي المباراة الثالثة والأخيرة، تمكن فريق كربلاء من الفوز على فريق الاتصالات بهدف وحيد دون مقابل.

وتتواصل يوم غدٍ الجمعة مواجهات الدوري العراقي الممتاز، بإقامة سبع مباريات ضمن منافسات الجولة ذاتها.