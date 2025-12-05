تعادل واعدات العراق مع السعودية في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز- الرياض

تعادل المنتخب العراقي للواعدات، مساء اليوم الجمعة، مع نظيره السعودي بنتيجة 1-1 في افتتاح مشواره ببطولة كأس غرب آسيا الثالثة دون 14 عاماً لكرة القدم.

وجرت المباراة على الساحات المكشوفة في ملعب جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة عند الساعة 7:45 مساءً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف وفي الشوط الثاني سجل منتخب السعودية هدفه، وتمكن منتخب العراق بتعديل النتيجة قبل انتهاء اللقاء بقليل.

ويندرج المنتخب العراقي في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخب فلسطين، الذي سيكون في حالة انتظار خلال الجولة الأولى.

ويواجه المنتخب العراقي نظيره الفلسطيني يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.