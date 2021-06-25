تعادل واحد وخمس انتصارات في دوري الصالات

شفق نيوز/ حققت خمس فرق الفوز، اليوم الجمعة، في الجولة 30 لدوري خماسي كرة الصالات الممتاز.

واسفرت النتائج عن فوز فريق نادي مصافي الوسط على ضيفه فريق نادي الشرقية 2-0، وفوز فريق نادي نفط الوسط على ضيفه فريق نادي الجيش 2-1 ، وفوز فريق نادي امانة بغداد على مضيفه فريق نادي بلدية الناصرية 7-1.

كما فاز فريق نادي شهربان على فريق نادي اوروك 11- 4، وفريق نادي نفط البصرة على ضيفه غاز الشمال 2-1، وتعادل فريقا مصافي الجنوب وغاز الحنوب 0-0.

ويتصدر فريق نادي نفط الوسط ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة 30 برصيد 80 نقطة والذي قد حسم الدوري لصالحه بعد انتهاء الجولة 29، ويليه فريق نادي الشرطة 68 نقطة، ثم فريق نادي مصافي الوسط برصيد 57 نقطة.