سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تعادل واحد وخمس انتصارات في دوري الصالات

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-25T19:19:54+0000
تعادل واحد وخمس انتصارات في دوري الصالات

شفق نيوز/ حققت خمس فرق الفوز، اليوم الجمعة، في الجولة 30 لدوري خماسي كرة الصالات الممتاز.

واسفرت النتائج عن فوز فريق نادي مصافي الوسط على ضيفه فريق نادي الشرقية 2-0، وفوز فريق نادي نفط الوسط على ضيفه فريق نادي الجيش 2-1 ، وفوز فريق نادي امانة بغداد على مضيفه فريق نادي بلدية الناصرية 7-1.

كما فاز فريق نادي شهربان على فريق نادي اوروك 11- 4، وفريق نادي نفط البصرة على ضيفه غاز الشمال 2-1، وتعادل فريقا مصافي الجنوب وغاز الحنوب 0-0.

ويتصدر فريق نادي نفط الوسط ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة 30 برصيد 80 نقطة والذي قد حسم الدوري لصالحه بعد انتهاء الجولة 29، ويليه فريق نادي الشرطة 68 نقطة، ثم فريق نادي مصافي الوسط برصيد 57 نقطة.

related

شهربان يهزم نفط البصرة بخماسية ويقفز الى المركز الخامس بدوري الصالات الممتاز

Date: 2021-01-19 14:54:03
شهربان يهزم نفط البصرة بخماسية ويقفز الى المركز الخامس بدوري الصالات الممتاز

نتائج دوري كرة الصالات الممتاز للجولة الـ14

Date: 2021-01-19 15:38:02
نتائج دوري كرة الصالات الممتاز للجولة الـ14

دوري كرة الصالات.. ستة انتصارات في الجولة الـ15 والشرطة في الصدارة

Date: 2021-01-25 19:55:44
دوري كرة الصالات.. ستة انتصارات في الجولة الـ15 والشرطة في الصدارة

كرة الصالات.. 6 فرق بينها الشرطة والجوية تحقق الفوز ضمن الجولة 24

Date: 2021-04-25 18:06:37
كرة الصالات.. 6 فرق بينها الشرطة والجوية تحقق الفوز ضمن الجولة 24

تعرف على نتائج مباريات الجولة 29 لدوري الصالات الممتاز

Date: 2021-06-20 18:17:45
تعرف على نتائج مباريات الجولة 29 لدوري الصالات الممتاز

تعرف على نتائج الجولة الثانية من دوري كرة الصالات الممتاز

Date: 2020-11-18 19:38:48
تعرف على نتائج الجولة الثانية من دوري كرة الصالات الممتاز

سبع مواجهات في دوري كرة الصالات الممتاز ومباراة نفط الوسط تحصيل حاصل

Date: 2021-06-22 10:30:56
سبع مواجهات في دوري كرة الصالات الممتاز ومباراة نفط الوسط تحصيل حاصل

لجنة الانضباط تعاقب مساعد مدرب فريق "الحشد" لكرة الصالات

Date: 2020-11-22 18:29:15
لجنة الانضباط تعاقب مساعد مدرب فريق "الحشد" لكرة الصالات