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تعادل نوروز والميناء بدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-27T13:14:51+0000
تعادل نوروز والميناء بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ حسم التعادل الإيجابي مباراة فريقيّ الميناء ونوروز، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لدوري الكرة الممتاز.

وجرت المباراة على ملعب السليمانية حيث ضيّف نادي نوروز فريق الميناء، وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.

سجل فريق نوروز هدفه في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب اسو رستم، واستمرت المباراة لينتهي الشوط الاول بتقدم نوروز بهدف دون مقابل للضيوف.

وفي الشوط الثاني سجل فريق نادي الميناء هدف التعديل في الدقيقة 69 من عمر اللقاء عن طريق سالم احمد، وشهد اللقاء طرد لاعب الميناء سالم احمد بالدقيقة 81 بسبب تراكم البطاقات.

وبهذه النتيبجة رفع نوروز رصيده للنقطة العاشرة بالمركز الرابع عشر كما رفع الميناء رصيده للنقطة السادسة بالمركز الثامن عشر.

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