سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تعادل نفط ميسان مع الديوانية والقاسم مع الكرخ في دوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-28T13:30:14+0000
تعادل نفط ميسان مع الديوانية والقاسم مع الكرخ في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الأحد، مباراتان ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المباراة الأولى جمعت فريق نادي الديوانية وضيفه فريق نادي نفط ميسان على ملعب الديوانية، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين سجل لنفط ميسان المحترف اليمني ناصر محمدو وسجل للديوانية هدف التعديل نور مهدي. وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 29 بالمركز الثامن والديوانية 24 نقطة بالمركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية التي جمعت فريقا نادي القاسم وضيفه الكرخ على ملعب الكفل ، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ورفع القاسم رصيده للنقطة للنقطة 21 بالمركز السادس عشر ورفع الكرخ رصيده للنقطة الـ 23 بالمركز العاشر، بحسب ما ذكر مراسلنا.

related

قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.. ثلاثة أندية عراقية تسارع للتعاقد مع محترفين جدد

Date: 2021-02-28 07:16:26
قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.. ثلاثة أندية عراقية تسارع للتعاقد مع محترفين جدد

التطبيعية تقرر تغيير توقيتات ثلاث مباريات من الجولة 18 للدوري الممتاز

Date: 2021-02-05 18:27:46
التطبيعية تقرر تغيير توقيتات ثلاث مباريات من الجولة 18 للدوري الممتاز

النجف يشعل شباك نفط البصرة بثلاثة نظيفة

Date: 2021-01-17 12:48:14
النجف يشعل شباك نفط البصرة بثلاثة نظيفة

بطلا الدوري العراقي والاماراتي يلتقيان في "كأس السوبر" ودياً

Date: 2021-02-20 14:00:24
بطلا الدوري العراقي والاماراتي يلتقيان في "كأس السوبر" ودياً

تعادل الصناعات الكهربائية ونفط ميسان بدون أهداف في الدوري الممتاز

Date: 2021-01-30 13:49:59
تعادل الصناعات الكهربائية ونفط ميسان بدون أهداف في الدوري الممتاز

ايمن حسين يتصدر قائمة الهدافين للدوري الممتاز بثمانية أهداف

Date: 2021-01-03 10:07:40
ايمن حسين يتصدر قائمة الهدافين للدوري الممتاز بثمانية أهداف

أربع مواجهات تنتهي بالتعادل ضمن منافسات دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-02-09 13:12:31
أربع مواجهات تنتهي بالتعادل ضمن منافسات دوري الكرة الممتاز

النجف يحقق الفوز على الصناعات الكهربائية في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-01-22 13:12:55
النجف يحقق الفوز على الصناعات الكهربائية في دوري الكرة الممتاز