تعادل نفط ميسان مع الديوانية والقاسم مع الكرخ في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الأحد، مباراتان ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المباراة الأولى جمعت فريق نادي الديوانية وضيفه فريق نادي نفط ميسان على ملعب الديوانية، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين سجل لنفط ميسان المحترف اليمني ناصر محمدو وسجل للديوانية هدف التعديل نور مهدي. وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 29 بالمركز الثامن والديوانية 24 نقطة بالمركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية التي جمعت فريقا نادي القاسم وضيفه الكرخ على ملعب الكفل ، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ورفع القاسم رصيده للنقطة للنقطة 21 بالمركز السادس عشر ورفع الكرخ رصيده للنقطة الـ 23 بالمركز العاشر، بحسب ما ذكر مراسلنا.