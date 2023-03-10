تعادل نفط الشمال والقوة الجوية بدوري النساء لكرة الصالات

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي القوة الجوية، مع نفط الشمال بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي احتضنته قاعة نادي الاعظمية الرياضي اليوم الجمعة، لحساب الجولة الثانية من المرحلة الثانية لمسابقة دوري كرة الصالات النسوي .

وبهذه النتيجة رفع نفط الشمال رصيده للنقطة 20 بالمركز الأول، ورفع الجوية رصيده للنقطة 16 بالمركز الثاني.

وكان فريق سيدات الزوراء تعادل أمس مع سيدات نفط الشمال بأربعة أهداف لكل فريق ضمن دوري الصالات الكروي النسوي .

وتتصدر اللاعبة ايلاف حسام قائمة هدافي الدوري برصيد 24 نقطة.