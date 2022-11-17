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تعادل منتخب العراق A ومنتخب العراق B في مباراة ودية

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-17T16:25:46+0000
تعادل منتخب العراق A ومنتخب العراق B في مباراة ودية

شفق نيوز/ تعادل منتخب العراق A مع منتخب العراق B، مساء اليوم الخميس، في مباراة ودية هي الأولى بقيادة المدرب الاسباني الجديد خيسوس كاساس.

وانطلقت المباراة على ملعب جذع النخلة في الساعة الخامسة مساء، وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1، حيث سجل منتخب B اولا عن طريق حسن عبد الكريم في الدقيقة 18، وتمكن منتخب العراق A من تعديل النتيجة في الدقيقة 27، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني لينتهي اللقاء على النتيجة نفسها.

واضطر المدرب الجديد إلى شطر لاعبي المنتخب إلى فريقين بعد أن فشلت المباحثات بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ووفد المنتخب الكوستاريكي الذي كان من المفترض أن يواجه منتخب العراق ودياً في نفس الملعب وبالتوقيت نفسه الا انه تراجع صباح اليوم عن اقامة المباراة بسبب رفض السلطات العراقية عدم تأشير جوازات الوفد الكوستاريكي بتأشيرات الدخول الى العراق كما هو معمول به في جميع الدول.

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