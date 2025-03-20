تعادل مجنون لأسود الرافدين أمام الكويت في جذع النخلة

شفق نيوز/ تعادل المنتخب العراقي لكرة القدم، في الرمق الاخير، مع نظيره الكويتي بنتيجة 2-2، مساء الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

جرت المباراة على ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة" في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت بغداد .

انتهى الشوط الاول بتقدم الكويت بهدف واحد دون مقابل للمنتخب العراقي ، جاء في الدقيقة 40 عن طريق يوسف ناصر، بعد ان تلكأ مدافع العراق ريبين سولاقا في ابعاد الكرة من امامه ليستغل ذلك مهاجم الكويت ويسجل هدف لفريقه.

وفي الشوط الثاني اضاف الكويت هدفاً ثانياً عن طريق نفس اللاعب يوسف ناصر في الدقيقة 70، وسجل اكام هاشم من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الحزاء في الدقيقة 90+2 هدف تقليص الفارق للعراق، وفي الدقيقة 90+10 سجل العراق هدف التعديل عن طريق ابراهيم بايش.

وكانت مباراة الذهاب بين المنتخبين، التي أقيمت في الكويت، قد انتهت بالتعادل السلبي (0-0).

وبهذه النتيجة تراجع المنتخب العراقي للمركز الثالث برصيد 12 نقطة تاركا المركز الثاني للاردن الذي تغلب على فلسطين اليوم برصيد 12 نقطة، ورفع الكويت رصيده للنقطة 5 بالمركز الخامس .

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة مباشرةً إلى كأس العالم، فيما يتم تحديد مقعدين مباشرين إضافيين عبر الدور الرابع من الملحق القاري، مع فرصة لمقعد خامس من خلال دور إضافي للوصول إلى مونديال 2026.