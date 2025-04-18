تعادل مثير ينهي أحداث الكرخ ونوروز بدوري النجوم

شفق نيوز/ تعادل فريق الكرخ مع ضيفه نوروز بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة 28 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة التي جرت على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة الخامسة عصراً، انتهى شوطها الأول بتقدم الكرخ بهدفين دون مقابل لنوروز، سجل الهدف الأول اللاعب بنيامين أكور في الدقيقة 13، بينما سجل الهدف الثاني اللاعب أفياني إيزي في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، قلص نوروز النتيجة في الدقيقة 47 عن طريق اسو رستم، وعاد فريق نوروز ليسجل هدف التعادل عن طريق مروان حسين في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

وبهده النتيجة، رفع الكرخ رصيده للنقطة 38 بالمركز العاشر، ورفع نوروز رصيده للنقطة 35 بالمركز 13.