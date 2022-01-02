تعادل مثير يحسم موقعة تشيلسي وليفربول

وسجل ثنائية ليفربول ساديو ماني (9) ومحمد صلاح (26)، بينما سجل ثنائية تشيلسي ماتيو كوفاسيتش (42) وكريستيان بوليسيتش (45).

وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث.