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تعادل مثير يحسم موقعة تشيلسي وليفربول
Category: ريـاضة
Date: 2022-01-02T18:34:16+0000
حسم التعادل الإيجابي موقعة تشيلسي وضيفه ليفربول بنتيجة (2-2)، في المباراة التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم الأحد، في قمة لقاءات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ثنائية ليفربول ساديو ماني (9) ومحمد صلاح (26)، بينما سجل ثنائية تشيلسي ماتيو كوفاسيتش (42) وكريستيان بوليسيتش (45).
وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث.
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