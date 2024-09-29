تعادل مثير يحسم قمة أتلتيكو مدريد ضد الريال

شفق نيوز/ حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مساء الأحد، مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني موسم 2024-25.

واحتضن ملعب «واندا ميتروبوليتانو» معقل الروخي بلانكوس، مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإسباني موسم 2024-25.

أحرز المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو هدف ريال مدريد في الدقيقة الـ64 من عمر اللقاء.

وقرر حكم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الأحد، إيقاف اللقاء خلال الدقيقة الـ68 من عمر المواجهة لمدة 10 دقائق.

وجاء ذلك بسبب إلقاء جماهير أتلتيكو مدريد المقذوفات على البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد.

وخطف البديل الأرجنتيني أنخل كوريا هدف التعادل القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ90+6، بينما تحصل ماركوس يورينتي على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ90+9.

وبتلك النتيجة رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى النقطة رقم 18 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني من 6 انتصارات و3 تعادلات.

بينما أصبح رصيد أتلتيكو مدريد 16 في المركز الثالث، من 4 انتصارات و4 تعادلات.