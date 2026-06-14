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    • تعادل مثير بين المغرب والبرازيل في افتتاح مشوارهما المونديالي

    تعادل مثير بين المغرب والبرازيل في افتتاح مشوارهما المونديالي
    2026-06-14T00:06:15+00:00

    شفق نيوز- نيويورك

    تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس العالم 2026.

    سجّل للمغرب إسماعيل صيباري في الدقيقة 21، فيما سجّل للبرازيل فينيسيوس جونيور هدف التعادل في الدقيقة 32. 

    وجاءت المواجهة متكافئة في كثير من فتراتها، إذ تبادل المنتخبان السيطرة والمحاولات الهجومية، وسط حضور جماهيري كبير.

    ورغم محاولات الطرفين لخطف الفوز في الدقائق الأخيرة، انتهت المباراة بالتعادل 1-1، ليحصد كل منتخب نقطة واحدة في بداية مشواره بالمجموعة.

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