تعادل مثير بين الشرطة والقاسم في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق الشرطة، يوم الاثنين، مع ضيفه القاسم بنتيجة 2- 2 ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين في ملعب الشعب الدولي وسط بغداد، عند الساعة 7:45 مساءً.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق القاسم بهدف دون مقابل للشرطة، حيث سجل هدف القاسم اللاعب الحارث حاتم في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدف التعديل برأسية مهند على، في الدقيقة 48، وعاد الشرطة ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 74 عن طريق المحترف البرازيلي لوكاس سانتوس.

ولم يستسلم القاسم لتقدم الشرطة حيث استطاع العودة في المباراة وتسجيل هدف التعديل القاتل بالدقيقة 90 +4 عن طريق الحارث حاتم.