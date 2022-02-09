الدوري العراقي الممتاز.. تعادل الجوية مع القاسم ونفط الوسط امام مضيفه سامراء

شفق نيوز/ تعادل فريق القوة الجوية ومضيفه القاسم، اليوم الاربعاء، بهدف واحد لكل منهما ضمن منافسات الجولة 20 لدوري الكرة العراقي الممتاز .

وسجل فريق القاسم أولاً عن طريق "ديمي داوود" في الدقيقة 51 وعادل الجوية النتيجة في الدقيقة 64 عن طريق احمد لفته.

وجرت المباراة على ملعب الكفل وتعد الاولى للمدرب "حكيم شاكر" بعد تسلمه المهمة لقيادة الصقور في المرحلة الثانية .

ورفع الجوية رصيده للنقطة 35 بالمركز الخامس، ورفع القاسم رصيده للنقطة 21 بالمركز الرابع عشر.

كما وتعادل فريقا نادي سامراء وضيفه نفط الوسط بهدفين لكل منهما ضمن المنافسات ذاتها.

وسجل نفط الوسط اولاًَ عن طريق اللاعب احمد عمار بالدقيقة العشرين وتمكن فريق سامراء من تعديل النتيجة لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني عزز سامراء النتيجة وسجل هدفاً ثانياً، لكن سرعان ما عادل نفط الوسط النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكلا الفريقين.

وضيف ملعب سامراء مباراة اصحاب الارض والجمهور فريق سامراء وضيفه فريق نادي نفط الوسط ضمن منافسات الجولة 20 لدوري الكرة الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع سامراء رصيده للنقطة 5 بالمركز الاخير ، بينما رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 38 بالمركز الثاني .