سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الدوري العراقي الممتاز.. تعادل الجوية مع القاسم ونفط الوسط امام مضيفه سامراء

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-09T13:31:06+0000
الدوري العراقي الممتاز.. تعادل الجوية مع القاسم ونفط الوسط امام مضيفه سامراء

شفق نيوز/ تعادل فريق القوة الجوية ومضيفه القاسم، اليوم الاربعاء، بهدف واحد لكل منهما ضمن منافسات الجولة 20 لدوري الكرة العراقي الممتاز .

وسجل فريق القاسم أولاً عن طريق "ديمي داوود" في الدقيقة 51 وعادل الجوية النتيجة في الدقيقة 64 عن طريق احمد لفته.

وجرت المباراة على ملعب الكفل وتعد الاولى للمدرب "حكيم شاكر" بعد تسلمه المهمة لقيادة الصقور في المرحلة الثانية .

ورفع الجوية رصيده للنقطة 35 بالمركز الخامس، ورفع القاسم رصيده للنقطة 21 بالمركز الرابع عشر.

كما وتعادل فريقا نادي سامراء وضيفه نفط الوسط بهدفين لكل منهما ضمن المنافسات ذاتها.

وسجل نفط الوسط اولاًَ عن طريق اللاعب احمد عمار بالدقيقة العشرين وتمكن فريق سامراء من تعديل النتيجة لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني عزز سامراء النتيجة وسجل هدفاً ثانياً، لكن سرعان ما عادل نفط الوسط النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكلا الفريقين.

وضيف ملعب سامراء مباراة اصحاب الارض والجمهور فريق سامراء وضيفه فريق نادي نفط الوسط ضمن منافسات الجولة 20 لدوري الكرة الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع سامراء رصيده للنقطة 5 بالمركز الاخير ، بينما رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 38 بالمركز الثاني .

related

فوزان للقوة الجوية والزوراء بدوري القدم العراقي

Date: 2019-06-19 19:12:27
فوزان للقوة الجوية والزوراء بدوري القدم العراقي

جائحة كورونا تخيّم على قمة الزوراء والجوية

Date: 2020-11-23 06:51:02
جائحة كورونا تخيّم على قمة الزوراء والجوية

شنيشل ضد جلب حكام اجانب للقاء الزوراء والجوية: التكهن بالنتيجة صعب

Date: 2021-03-08 08:05:28
شنيشل ضد جلب حكام اجانب للقاء الزوراء والجوية: التكهن بالنتيجة صعب

فوز صعب للجوية على أمانة بغداد في الدوري الممتاز

Date: 2021-10-31 18:25:23
فوز صعب للجوية على أمانة بغداد في الدوري الممتاز

ديربي بغداد.. الشرطة ينفرد بالصدارة بعد فوزه على غريمه التقليدي القوة الجوية

Date: 2021-11-05 18:31:18
ديربي بغداد.. الشرطة ينفرد بالصدارة بعد فوزه على غريمه التقليدي القوة الجوية

انتصار صعب للقوة الجوية على نفط الوسط

Date: 2019-07-03 18:51:48
انتصار صعب للقوة الجوية على نفط الوسط

الزوراء يحسم قمة الجولة بالفوز على نفط الوسط مقدماً هدية لغريمه التقليدي

Date: 2021-01-17 17:24:28
الزوراء يحسم قمة الجولة بالفوز على نفط الوسط مقدماً هدية لغريمه التقليدي

الزوراء يفوز على الجوية بالكلاسيكو العراقي

Date: 2019-07-09 21:54:48
الزوراء يفوز على الجوية بالكلاسيكو العراقي