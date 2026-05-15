تعادل قاتل يشعل الفوضى وكسر أنف محترف ألماني في مباراة دهوك والموصل

شفق نيوز- دهوك

شهدت مباراة دهوك والموصل، يوم الجمعة، التي انتهت بتعادل مثير بنتيجة 3-3، أحداثاً مؤسفة وأعمال شغب جماهيرية عقب صافرة النهاية.

وعقب نهاية اللقاء، الذي جرى في ملعب دهوك، وهو الملعب الافتراضي للموصل، اندلعت مشاحنات بين لاعبي الفريقين داخل أرضية الملعب، قبل أن يتمكن شخص من الجمهور من اختراق الاجراءات الأمنية والتوجه نحو لاعب نادي الموصل المحترف الألماني روبرت باور، حيث وجه له لكمة قوية على مستوى الأنف تسببت بكسره، قبل ان تتدخل القوات الامنية لابعاده والسيطرة على الموقف.