تعادل قاتل يحسم مواجهة العراق والكويت في كأس الخليج للناشئين

شفق نيوز- الدوحة

تعادل منتخب العراق للناشئين مع نظيره الكويتي بهدف لمثله، مساء اليوم السبت، في افتتاح النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً، التي انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة.

وجرت المباراة على ملعب حمد الكبير عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي عبر اللاعب الأمير حيدر في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك المنتخب الكويتي التعادل بهدف قاتل في الدقيقة 45+6 من زمن اللقاء.

ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات هي: العراق، قطر المستضيف، السعودية، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، واليمن. وقد جرى توزيعها على مجموعتين، حيث يلعب العراق في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية والكويت والبحرين، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر وعمان والإمارات واليمن.