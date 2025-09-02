تعادل في ديربي العراق بتركيا.. وبطل الدوري يواجه نظيره الليبيري بمصر

شفق نيوز- أنقرة/ القاهرة

تعادل فريق أمانة بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، مع فريق النفط العراقي سلبياً من دون أهداف في لقاء ودي جرى في مدينة أنطاليا التركية.

وبهذا اللقاء الودي، اختتم المعسكر التدريبي الخارجي لكلا لفريقين الذي أقيم لهما استعداداً لبطولة دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026.

من جانب آخر، من المقرر أن يلاقي بطل الدوري العراقي فريق الشرطة، بطل الدوري الليبيري الأفريقي فريق أسفيل ودياً يوم غد الأربعاء ضمن معسكرهما التدريبي المقام في مصر.