تعادل سلبي ينهي لقاء قطر وعمان في انطلاق الملحق الآسيوي

شفق نيوز- الدوحة

تعادل المنتخب القطري مع نظيره العماني سلباً دون أهداف، مساء اليوم الأربعاء، في افتتاح المرحلة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 (الملحق).

وجرت المباراة على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة عند الساعة السادسة مساءً لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى للدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

ويتنافس في المرحلة الأخيرة أو الملحق الآسيوي للتصفيات 6 منتخبات من أجل الفوز بمقعدين إضافيين للقارة الآسيوية حيث تدور المباريات في مجموعتين تضم الأولى، قطر وعمان والإمارات في العاصمة القطرية الدوحة، وتجمع الثانية السعودية والعراق وإندونيسيا وتدور منافساتها في جدة.