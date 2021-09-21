سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تعادل سلبي ينهي لقاء الميناء وضيفه اربيل

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-21T17:09:18+0000
تعادل سلبي ينهي لقاء الميناء وضيفه اربيل

شفق نيوز/ انتهت مباراة فريقيّ الميناء وأربيل بالتعادل السلبي، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الاولى من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت على ملعب الفيحاء في البصرة الساعة السادسة مساءً، وانتهت من دون اهداف ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء.

وكان جمهور الميناء، قد كسر رسميا حظر الدخول للملاعب بعد ان دخل مساء اليوم الى المدينة الرياضية في البصرة.

وكان محافظ البصرة اسعد العيداني قد اعلن اليوم كسر الحظر المفروض على ملاعب كرة القدم بسبب وباء كورونا.

وقال العيداني لوكالة شفق نيوز "لن نمنع اي كاميرا تلفزيونية من الدخول والتصوير ولن نساوم على الاستخفاف بحقوق المواطن البصري"، مضيفا "للجماهير حق مشاهدة المباريات عبر شاشة التلفاز وأن سياسة الذل التي تتبعها القنوات والشركات الناقلة التي تمتلك حقوق النقل يجب أن تتوقف".

واشار الى انه "مثلما دخلت الجماهير في مباراة القوة الجوية والزوراء سنسمح لجماهيرنا بالدخول"، مؤكدا "أمام القناة الناقلة فرصة 3 ساعات لتدارك الأمر وبعكسه تتحمل شباب سبورت وشركة أضواء تبعات ما سيحدث".

وختم العيداني بالقول؛ إن "من يجلس خلف الكرسي عليه ان يعرف جيدا ان الشارع البصري يغلي جراء سياسة التهميش المتعمدة".

related

تعادل إيجابي يحسم مباراة أربيل وأمانة بغداد في الدوري الممتاز

Date: 2021-02-24 12:14:31
تعادل إيجابي يحسم مباراة أربيل وأمانة بغداد في الدوري الممتاز

تعادل إيجابي يحسم لقاء أربيل والنجف في انطلاق الجولة 26

Date: 2021-04-01 14:12:49
تعادل إيجابي يحسم لقاء أربيل والنجف في انطلاق الجولة 26

أربيل يخطف فوزاً ثميناً من مضيفه نفط ميسان

Date: 2021-04-08 16:34:50
أربيل يخطف فوزاً ثميناً من مضيفه نفط ميسان

بهدف وحيد.. الكرخ يفوز على اربيل بدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-04-17 21:03:53
بهدف وحيد.. الكرخ يفوز على اربيل بدوري الكرة الممتاز

التطبيعية تزف بشرى سارة لحكام الدوري الممتاز

Date: 2021-09-13 17:32:49
التطبيعية تزف بشرى سارة لحكام الدوري الممتاز

الزوراء يوقف نتائجه السلبية بتحقيق فوز مهم على حساب القاسم

Date: 2021-01-02 11:57:50
الزوراء يوقف نتائجه السلبية بتحقيق فوز مهم على حساب القاسم

فوز الجوية ونفط الوسط والامانة في الدوري العراقي الممتاز

Date: 2021-09-21 14:45:17
فوز الجوية ونفط الوسط والامانة في الدوري العراقي الممتاز

النفط يوقف زحف النجف.. والديوانية يتعادل مع الحدود

Date: 2021-04-16 15:02:44
النفط يوقف زحف النجف.. والديوانية يتعادل مع الحدود