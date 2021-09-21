تعادل سلبي ينهي لقاء الميناء وضيفه اربيل

شفق نيوز/ انتهت مباراة فريقيّ الميناء وأربيل بالتعادل السلبي، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الاولى من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت على ملعب الفيحاء في البصرة الساعة السادسة مساءً، وانتهت من دون اهداف ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء.

وكان جمهور الميناء، قد كسر رسميا حظر الدخول للملاعب بعد ان دخل مساء اليوم الى المدينة الرياضية في البصرة.

وكان محافظ البصرة اسعد العيداني قد اعلن اليوم كسر الحظر المفروض على ملاعب كرة القدم بسبب وباء كورونا.

وقال العيداني لوكالة شفق نيوز "لن نمنع اي كاميرا تلفزيونية من الدخول والتصوير ولن نساوم على الاستخفاف بحقوق المواطن البصري"، مضيفا "للجماهير حق مشاهدة المباريات عبر شاشة التلفاز وأن سياسة الذل التي تتبعها القنوات والشركات الناقلة التي تمتلك حقوق النقل يجب أن تتوقف".

واشار الى انه "مثلما دخلت الجماهير في مباراة القوة الجوية والزوراء سنسمح لجماهيرنا بالدخول"، مؤكدا "أمام القناة الناقلة فرصة 3 ساعات لتدارك الأمر وبعكسه تتحمل شباب سبورت وشركة أضواء تبعات ما سيحدث".

وختم العيداني بالقول؛ إن "من يجلس خلف الكرسي عليه ان يعرف جيدا ان الشارع البصري يغلي جراء سياسة التهميش المتعمدة".