تعادل سلبي يمنح كولومبيا الصدارة ويضع البرتغال في طريق كرواتيا

شفق نيوز ـ ميامي

حسم التعادل السلبي مواجهة كولومبيا والبرتغال، الأحد، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الحادية عشرة من بطولة كأس العالم 2026، لتنتزع كولومبيا صدارة المجموعة وتضرب موعداً مع غانا في الدور الـ32، فيما تلتقي البرتغال نظيرتها كرواتيا.

وجاءت المباراة حذرة بين المنتخبين، بعدما دخل كل طرف اللقاء وهو يملك فرصة العبور إلى الدور التالي، وسط أفضلية نسبية للمنتخب الكولومبي على مستوى التنظيم الدفاعي، مقابل محاولات برتغالية لم تترجم إلى أهداف.

وبهذا التعادل، رفعت كولومبيا رصيدها إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، بعد فوزين وتعادل، فيما أنهت البرتغال الدور الأول في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، لتضمن بدورها التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وفي المجموعة نفسها، خسر منتخب أوزبكستان أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-3، ليودع البطولة من الدور الأول بعد مشاركة صعبة، بينما أبقى المنتخب الكونغولي على آماله في العبور ضمن أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث.

وكانت كرواتيا قد حجزت مقعدها في الدور المقبل بعد فوزها على غانا 2-1، لتحتل المركز الثاني في مجموعتها، بينما تأهلت غانا رغم الخسارة كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث، ما رسم ملامح مواجهتين مرتقبتين في الدور الـ32 بين كولومبيا وغانا من جهة، والبرتغال وكرواتيا من جهة أخرى.