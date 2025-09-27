تعادل سلبي للزوراء والكرمة وفوز قاتل للكرخ على دهوك بدوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

تعادل فريق الكرمة مع ضيفه الزوراء سلبيا من دون اهداف، مساء السبت، في ختام الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏المباراة التي جرت على ملعب الجولان في الفلوجة - الملعب الافتراضي - لنادي الكرمة، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الثاني.

‏وضمن المنافسة ذاتها حقق فريق الكرخ فوزا قاتلا على مضيفه دهوك بنتيجة 3-2، بمباراة جرت على ملعب دهوك .

‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الكرخ بهدف دون مقابل لدهوك سجله اللاعب يونس حمود بالدقيقة 12.

وادرك دهوك التعادل في الدقيقة ليو كوستا في الدقيقة 67، وعاد دهوك ليسجل هدف التقدم عن طريق كريم درويس في الدقيقة 56 ، ليدرك الكرخ التعادل عن طريق اللاعب محمد خالد كوفي في الدقيقة 79، في حين سجل لاعب الكرخ يونس غني هدفا قاتلا في مرمى دهوك في الدقيقة 104.

وحصل علي ياسين حارس مرمى دهوك، على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+10 للعبه الخطر ضد مهاجم الكرخ.