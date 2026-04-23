تعادل أربيل مع الجوية وفوز لزاخو في نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تعادل فريق أربيل يوم الخميس، مع مضيفه القوة الجوية 1-1 في ختام منافسات الجولة 30 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب المدينة في العاصمة بغداد، عند الساعة 7:30 مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم اربيل بهدف واحد دون مقابل جاء الهدف في الدقيقة 29 عن طريق الهداف شيرزود تيميروف.

وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدف التعديل عن طريق عمر امينو في الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة رفع أربيل رصيده للنقطة 60 بالمركز الثالث، ورفع القوة الجوية رصيده للنقطة 79 بالمركز الأول.

وفي مباراة ثانية، وضمن الجولة ذاتها فاز فريق زاخو على ضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 2 - 1.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1 سجل زاخو اولا في الدقيقة 30 عن طريق هادي صالح، وأدرك الكهرباء التعادل في الدقيقة 45+4 عن طريق اماتشي اوغسطين .

وفي الشوط الثاني سجل زاخو هدف التقدم في الدقيقة 65 عبر اللاعب محمد صالح.

وبهذا الفوز رفع فريق زاخو رصيده للنقطة 47 بالمركز السابع، وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 30 بالمركز 17.