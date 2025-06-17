تعادل دهوك والميناء في مباراة مؤجلة من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة دهوك وضيفه الميناء، ضمن لقاء مؤجل من الجولة السابعة والعشرين لبطولة دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وأُقيمت المباراة عند الساعة السابعة مساءً على ملعب دهوك، وانتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث افتتح فريق دهوك التسجيل أولاً عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب إبراهيم غازي في الدقيقة 31، قبل أن يتمكن قائد الميناء علاء عبد الزهرة من تعديل النتيجة في الدقيقة 42 من ركلة جزاء أيضاً.

واستمر التعادل في الشوط الثاني دون تغيير في النتيجة، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً نهاية اللقاء بالتعادل، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

وبهذه النتيجة، رفع دهوك رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد الميناء إلى 40 نقطة في المركز الخامس عشر.