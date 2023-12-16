تعادل بـ"أقدام المحترفين" ينهي لقاء الزوراء والكهرباء في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل نادي الكهرباء مع ضيفه نادي الزوراء بهدف واحد لكل منهما في منافسات الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة في ملعب نادي الزوراء عند الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه في الدقيقة 50 عن طريق المحترف كريستوفر جون، وتمكن الكهرباء من إدراك التعادل قبل انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بثلاثة دقائق براسية المحترف شافيو موموني عند الدقيقة 87.

وشهدت المباراة طرد لاعب الزوراء حسين فلاح في الدقيقة 88 لتراكم البطاقات ليكمل الزوراء المباراة بعشرة لاعبين.