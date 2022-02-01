تعادل بطعم الخسارة للمنتخب العراقي امام لبنان بتصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ تعادل المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، امام مضيفه اللبناني بهدف واحد لكل منهما في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم ليضيف المزيد من التعقيد على آمال تأهله لمونديال قطر 2022.

وسجل المنتخب العراقي أولاً في الدقيقة 39 عندما مرر حسن عبد الكريم كرة عرضية للمهاجم ايمن حسين ليسددها بالمباشر داخل المرمى اللبناني معلناً عن هدف للعراق.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ومن داخل منطقة جزاء المنتخب العراقي جاء هدف التعديل للبنان عن طريق ماهر صبرا .

وانتهى الشوط الاول من المباراة بالتعادل الايجابي بهدفٍ لكلا من الفريقين وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني .

وجرت المباراة على ملعب صيدا في بيروت عند الساعة الثالثة عصرا بحضور جماهيري.

وبهذه النتيجة رفع منتخب العراق رصيده الى 6 نقاط بالمركز الخامس لكن امال حصوله على بطاقة الملحق الثالثة انتهت، فيما رفع لبنان رصيده للنقطة السابعة بالمركز الرابع .