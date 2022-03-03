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تعادل ايجابي ينهي لقاءً مثيراً بين الميناء ونفط الوسط

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-03T15:10:58+0000
تعادل ايجابي ينهي لقاءً مثيراً بين الميناء ونفط الوسط

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الميناء مع ضيفه نفط الوسط بنتيجة 3-3، يوم الخميس، في مباراة مثيرة بختام منافسات الجولة 24 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباراة في الساعة الرابعة عصراُ على ملعب الفيحاء في البصرة، سجل فريق نادي الميناء هدفه الاول عن طريق ركلة جزاء منحها حكم اللقاء في الدقيقة 11 من المباراة نفذها بنجاح منار طه، وجاء الهدف الثاني للميناء في الدقيقة 19 عن طريق نفس اللاعب، وقبل نهاية الشوط الاول بدقيقتين عند الدقيقة 43 جاء الهدف الثالث للميناء عن طريق اللاعب ساجد عباس.

وفي الشوط الثاني تراجع اداء الميناء بشكل غريب حيث سجل نفط الوسط الهدف الاول في الدقيقة 53 عن طريق حسن داخل كشاش، وبعد دقيقتين جاء الهدف الثاني في الدقيقة 55 عن طريق مهند عبد الرحيم، وفي الدقيقة 61 جاء هدف التعادل لنفط الوسط عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف فلورنت ديدر.

وبهذه النتيجة رفع الميناء رصيده للنقطة 16 بالمركز التاسع عشر، كما رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 41 بالمركز الخامس.

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