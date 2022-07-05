تعادل ايجابي ينهي لقاء شباب العراق ولبنان

شفق نيوز/ تعادل منتخب شباب العراق لكرة القدم، مع نظيره اللبناني في المباراة الودية التي جرت مساء اليوم في ملعب الشعب الدولي 1-1

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1، وسجل للعراق اولا عن طريق كاظم رعد في الدقيقة 4 من الشوط الاول وفي الدقيقة التاسع سجل المنتخب اللبناني هدف التعديل في الدقيقة التاسعة عن طريق علي الاكبر مناع، واستمرت النتيجة على حالها لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي.

وتأتي المباراة ضمن استعداد الفريقين لبطولة العرب المقررة بالسعودية للمدة من 20 تموز الحالي ولغاية 5 من آب المقبل.

وكانت المباراة الودية الأولى التي جرت السبت الماضي على ملعب الشعب الدولي ببغداد "مغلقة"، وانتهت بفوز المنتخب الشبابي العراقي بثلاثة أهداف دون رد .