تعادل ايجابي ينهي لقاء النفط وضيفه زاخو في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي النفط مع ضيفه فريق نادي زاخو إيجابياً، يوم الاحد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الخامسة عصراً وانتهت بنتيجة 1-1.

وسجل فريق نادي النفط هدفه الوحيد في الدقيقة 16 من زمن الشوط الاول عن طريق اللاعب وليد كريم، فيما تمكن زاخو من تعديل النتيجة عند الدقيقة 68 عبر اللاعب بوبكر جبريل.

وبهذه النتيجة رفع فريق النفط رصيده للنقطة 31 بالمركز الثامن عشر، ورفع نادي زاخو رصيده للنقطة 37 بالمركز الرابع عشر.