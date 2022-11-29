تعادل النفط ونفط الوسط بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق النفط مع ضيفه نفط الوسط إيجابياً، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم نفط الوسط بهدفين في الشوط سجلهما المحترف ناصر أحمد في الدقيقة السادسة والدقيقة 41، وتمكن فريق النفط من تقليص النتيجة في الدقيقة 45+2 بتسجيله الهدف الاول عن طريق اللاعب حسام جادالله، وبعد دقيقة عادل النفط النتيجة عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف دينس أكيار.

وفي الشوط الثاني سجل نفط الوسط هدفاً ثالثا عن طريق ناصر أحمد، وعاد محترف النفط دينس أكيار ليسجل هدف التعديل الثالث في الدقيقة 70، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-3.

وانطلقت أحداث المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب المدينة الدولي شرقي العاصمة بغداد.