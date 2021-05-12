تعادل النفط مع الكرخ بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ حسم التعادل الإيجابي مباراة فريقيّ النفط والكرخ، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب نادي التاجي في بغداد، وانتهت بهدف لكلا الفريقين، وسجل فريق نادي الكرخ اولا في الدقيقة الاخيرة من زمن الشوط الاول عن طريق اللاعب عبد الرزاق قاسم، ليتمكن لاعب النفط علي رحيم من تعديل النتيجة في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع فريق نادي الكرخ رصيده للنقطة 37 بالمركز العاشر، كما رفع فريق نادي النفط رصيده للنقطة 40 بالمركز السابع.