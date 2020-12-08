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تعادل النجف واربيل وفوز كل من زاخو والشرطة ونفط ميسان بدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-08T13:20:50+0000
تعادل النجف واربيل وفوز كل من زاخو والشرطة ونفط ميسان بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ ضمن منافسات الدور السابع لدوري الكرة الممتاز تعادل فريق النجف مع اربيل سلبيا ً ،ليعزز النجف رصيده لثماني نقاط بالمركز التاسع ، واربيل يرفع رصيده للنقطة الـ12 ليتراجع للمركز الثالث.

وفاز فريق زاخو على الحدود  بهدفين مقابل هدف واحد ليعزز زاخو رصيده للنقطة الـ11 بالمركز الرابع بينما تجمد الحدود عند النقطة الـ7 بالمركز الثاني عشر  .

وتغلب الشرطة على السماوة بثلاثية نظيفة ، ليقفز الشرطة للمركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق الاهداف مع اربيل ويتجمد رصيد السماوة عند النقطة السابعة بالمركز الـ16.

وفاز نفط ميسان  على فريق الكرخ بهدفين لهدف ، ليعزز  نفط ميسان رصيده للنقطة العاشرة بالمركز السادس، ويتجمد رصيد الكرخ عند النقطة السابعة بالمركز الـ11 .

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