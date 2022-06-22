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تعادل الميناء والطلبة واعتبار سامراء خاسراً امام زاخو في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-22T18:43:32+0000
تعادل الميناء والطلبة واعتبار سامراء خاسراً امام زاخو في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريقا الميناء مع ضيفه الطلبة بهدف واحد لكل منهما، مساء اليوم الاربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت احداث المباراة في الساعة السابعة والنصف على ملعب الفيجاء بالبصرة، وجاء هدف الميناء في الدقيقة 90 من عمر اللقاء عن طريق حمزة هادي احمد، وسجل التعادل للطلبة محمد جواد في الدقيقة الثالثة من الوقت الاضافي المحتسب بدل الضائع من ركلة حزاء.

وبهذه النتيجة رفع الميناء رصيده للنقطة 27 نقطة بالمركز التاسع عشر، ورفع الطلبة رصيده للنقطة 68 بالمركز الثاني بفارق الاهداف عن فريق القوة الجوية المتساوي له بالنقاط.

وفي مباراة اخرى كانت مقررة بين زاخو وضيفه سامراء على ملعب زاخو، اعتبر سامراء خاسراً 0-3 بقرار من الطاقم التحكيمي لعدم حضوره للملعب.

ورفع زاخو رصيده للنقطة 48 بالمركز العاشر، وبقى رصيد سامراء عند النقطة 12 بالمركز الاخير.

وقال عضو لجنة المسابقات نجم الاوسي، لوكالة شفق نيوز، ان "فريق سامراء اعتبر خاسرا 3-0 مع غرامة مالية خمسة ملايين دينار وحسب لوائح المسابقات".

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