تعادل الميناء والحدود في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ انتهت مباراة فريقيّ الميناء والحدود لكرة القدم، يوم الأربعاء، بالتعادل الإيجابي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز.

وجرت على ملعب التاجي ببغداد في الساعة الثانية من بعد الظهر، وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما، وبذلك رفع الميناء رصيده إلى النقطة 22 بالمركز الثاني عشر، كما عزز الحدود رصيده للنقطة 17 بالمركز التاسع عشر.

يشار إلى أن الفحوصات الطبية اثبتت إصابة مدافع نادي نفط ميسان عبد المهيمن جبار، بفيروس كورونا بعد إجراء المسحات لجميع لاعبي نادي نفط ميسان قبل مباراتهم أمس أمام فريق القاسم.