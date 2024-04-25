تعادل المتصدر مع النفط في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق النفط مع فريق الشرطة ايجابيا 1-1 ضمن منافسات الجولة 24 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب المدينة الدولي عند الساعة الثامنة والربع مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدف واحد دون مقابل، حيث جاء هدف الشرطة في الدقيقة 44 عن طريق مهند علي.

وفي الشوط الثاني سجل النفط هدف التعديل في الدقيقة 64 عن طريق المحترف نيدفريك، وفي الدقيقة 85 أضاع لاعب الشرطة حسين علي ركلة جزاء.

أدار اللقاء طاقم تحكيمي مؤلف من مهند قاسم حكم ساحة، وامير داود مساعدا اول، وأشرف عباس مساعدا ثان، ومحمد صادق حكما رابعا، ومحمد صالح حكم "فار".