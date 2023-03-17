تعادل الكرخ مع ضيفه نوروز بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الكرخ مع ضيفه فريق نادي نوروز بنتيجة 1-1 في انطلاق منافسات الجولة الـ 21 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل نوروز هدفه في الدقيقة الـ 22 من زمن الشوط الأول عبر رأسية المحترف النيجيري اوكيكولا توبي اوفلابي ، وفي الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة سجل الكرخ هدف التعديل عن طريق اللاعب نهاد محمد .

وجرت المباراة في الساعة الثانية بعد الظهر في ملعب الساحر احمد راضي في العاصمة بغداد.

وبهذه النتيجة رفع فريق نادي الكرخ رصيده للنقطة الـ 27 بالمركز التاسع ورفع فريق نادي نوروز رصيده للنقطة الـ 26 بالمركز الثاني عشر.