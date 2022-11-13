تعادل القوة الجوية ونفط ميسان ونفط الوسط يفوز على الحدود ودياً

شفق نيوز/ تعادل فريقا القوة الجوية وضيفه نفط ميسان بهدف لكل فريق في لقاء ودي أقيم اليوم على ملعب نادي القوة الجوية الرياضي ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات الدوري الممتاز.

تمكن الجوية من افتتاح التسجيل عبر البديل شريف عبد الكاظم، واستطاع الحارس محمد حميد من رد ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لنفط ميسان، وقبل نهاية المباراة بدقائق استطاع نفط ميسان من تسجيل هدف التعادل لتنتهي عند هذه النتيجة.

وفي مباراة ودية اخرى جرت اليوم ايضاً، خسر فريق نادي الحدود امام مضيفه نفط الوسط بهدف نظيف.

وكان الحدود قريباً من تحقيق التعادل لولا اضاعته لركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من المباراة.