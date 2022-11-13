سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تعادل القوة الجوية ونفط ميسان ونفط الوسط يفوز على الحدود ودياً

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-13T16:25:57+0000
تعادل القوة الجوية ونفط ميسان ونفط الوسط يفوز على الحدود ودياً

شفق نيوز/ تعادل فريقا القوة الجوية وضيفه نفط ميسان بهدف لكل فريق في لقاء ودي أقيم اليوم على ملعب نادي القوة الجوية الرياضي ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات الدوري الممتاز.

تمكن الجوية من افتتاح التسجيل عبر البديل شريف عبد الكاظم، واستطاع الحارس محمد حميد من رد ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لنفط ميسان، وقبل نهاية المباراة بدقائق استطاع نفط ميسان من تسجيل هدف التعادل لتنتهي عند هذه النتيجة.

وفي مباراة ودية اخرى  جرت اليوم ايضاً، خسر فريق نادي الحدود امام مضيفه نفط الوسط بهدف نظيف.

وكان الحدود قريباً من تحقيق التعادل لولا اضاعته لركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من المباراة.

 

 

related

إصابة حارس و"داتا شو" ومحترف جديد.. المنتخب العراقي يستعد لوديتي الإكوادور والمكسيك

Date: 2022-11-03 15:42:26
إصابة حارس و"داتا شو" ومحترف جديد.. المنتخب العراقي يستعد لوديتي الإكوادور والمكسيك

طاقم عماني لقيادة لقاء القوة الجوية والجزيرة الاماراتي

Date: 2022-04-21 18:50:22
طاقم عماني لقيادة لقاء القوة الجوية والجزيرة الاماراتي

القوة الجوية ينهي مشواره في ابطال اسيا بخسارة اخيرة

Date: 2021-04-29 17:10:46
القوة الجوية ينهي مشواره في ابطال اسيا بخسارة اخيرة

فوز صعب للجوية على أمانة بغداد في الدوري الممتاز

Date: 2021-10-31 18:25:23
فوز صعب للجوية على أمانة بغداد في الدوري الممتاز

فوزان للقوة الجوية والزوراء بدوري القدم العراقي

Date: 2019-06-19 19:12:27
فوزان للقوة الجوية والزوراء بدوري القدم العراقي

القوة الجوية يتوج ببطولة الشباب لبناء الأجسام

Date: 2021-08-21 19:32:11
القوة الجوية يتوج ببطولة الشباب لبناء الأجسام

رسميا.. ادارة القوة الجوية توافق على استقالة شنيشل

Date: 2022-01-15 17:26:03
رسميا.. ادارة القوة الجوية توافق على استقالة شنيشل

الجوية يحقق فوزاً ساحقا على السماوة بخماسية نظيفة

Date: 2020-12-22 19:03:14
الجوية يحقق فوزاً ساحقا على السماوة بخماسية نظيفة