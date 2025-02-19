تعادل العراق والاردن سلبياً في بطولة كأس آسيا لكرة القدم للشباب

شفق نيوز/ تعادل المنتخب العراقي للشباب، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأردني 0-0 ليتأهل ثاني المجموعة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ليلاقي أستراليا في المرحلة المقبلة ضمن بطولة كأس آسيا لكرة القدم للشباب 2025 التي تستضيفها الصين حالياً.

وانطلقت المباراة عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء حسب توقيت بغداد على ملعب مركز يونغهوا الثقافي والرياضي في الصين .

وطرد حكم اللقاء اللاعب عراقي حيدر حمد لتراكم البطاقات في الدقيقة 80 ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين حتى نهاية اللقاء.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع التي تضم فيها 16 منتخباً .

ويتصدر العراق المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متقدما على السعودية بنقطة، يليه منتخب الأردن بالمركز الثالث بفارق الأهداف، وأخيرا كوريا الشمالية بنقطة وحيدة.