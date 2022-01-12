تعادل الطلبة والميناء في ختام الجولة 18 من الدوري الممتاز

شفق نيوز/ انتهى لقاء فريقيّ الطلبة وضيفه الميناء بالتعادل السلبي، مساء اليوم الاربعاء، في ختام منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

واحتضن ملعب الشعب الدولي المباراة التي انتهت من دون أهداف، على الرغم من محاولات الفريقين لعدة مرات بالوصول الى مرمى الخصم الا انها لم تثمر عن هدف.

وبهذا التعادل رفع فريق الطلبة رصيده للنقطة 34 مستعيداً المركز الثاني بفارق الاهداف عن الزوراء ونفط الوسط، في حين رفع الميناء رصيده للنقطة 14 بالمركز التاسع عشر.

ويتصدر فريق نادي الشرطة ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 18 برصيد 50، مبتعداً عن أقرب منافسيه بـ16 نقطة.