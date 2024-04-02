تعادل الطلبة والكرخ في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الكرخ مع ضيفه فريق الطلبة ايجابياً بهدف واحد لكل منهما ضمن منافسات الجولة 20 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي في بغداد عند الساعة الثالثة عصراً .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى الدقيقة 90 من عمر اللقاء ليسجل فريق الطلبة هدفه عن طريق دينيز انتوي.

وبعد مرور دقيقة ونصف على تسجيل هدف الطلبة، سجل الكرخ هدف التعديل عن طريق حسن خالد .

وقاد اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من يوسف سعيد حكم حكم ساحة، واكرم علي علي مساعد اول، و اشرف عباس مساعد ثاني، واميد مصطفى حكم رابع ، وزيد ثامر حكم "فار" .