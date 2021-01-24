تعادل الصوفية والفهد وفوز الجولان على هيت بتصفيات دوري الدرجة الأولى

شفق نيوز/ جرت مساء يوم الأحد، مباراتين مهمتين ضمن تصفيات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في محافظة الأنبار غربي العراق، للوصول إلى المربع الذهبي.

حيث جمعت المباراة الأولى كل من نادي الصوفية ونادي الفهد على أرض ملعب نادي النصر في قضاء الرمادي مركز محافظة الانبار، وانتهت بتعادل إيجابي بهدفين لكلا الفريقين.

وفي مباراة أخرى أجريت على أرض ملعب نادي الجولان في مدينة الفلوجة شرقي محافظة الانبار، تمكن نادي الجولان بالحاق الهزيمة بضيفه نادي هيت للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد دكت شباكه بأربعة أهداف مقابل هدفين