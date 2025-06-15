تعادل "الصقور" و"الأنيق" في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل ‏فريق القوة الجوية مع مضيفه الطلبة، مساء اليوم الأحد، بهدف واحد لكل منهما ضمن منافسات الجولة 35 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وجرت المباراة على ملعب المدينة في بغداد عند الساعة الـ8:30 مساءً.

‏وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الطلبة بهدف دون مقابل للجوية جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح لؤي العاني في الدقيقة 45+5.

وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح سعد عبد الأمير في الدقيقة 58.

وشهد اللقاء طرد لاعب الطلبة سعد ناطق في الدقيقة 49 من عمر اللقاء لتراكم البطاقات ليكمل الطلبة المباراة بعشرة لاعبين.

‏وبهذه النتيجة رفع الجوية رصيده للنقطة 57 بالمركز الخامس، وبنفس الرصيد الطلبة بالمركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة.