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تعادل الشرطة والنجف وفوز نفط ميسان في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-23T18:42:20+0000
تعادل الشرطة والنجف وفوز نفط ميسان في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ حقق  نفط ميسان فوزاً مهماً على فريق نفط البصرة، مساء اليوم الخميس، فيما تعادل فريقا النجف والشرطة، في ختام الجولة السابعة والثلاثين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراتين في نفس التوقيت بالساعة السابعة والنصف مساء، حيث ضيّف ملعب النجف الدولي اصحاب الارض والجمهور النجف وصاحب لقب الدوري فريق الشرطة، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0.

ورفع الشرطة رصيده للنقطة 90 بالمركز الاول، كما رفع النجف رصيده للنقطة 54 بالمركز السابع.

وعلى ملعب الفيحاء الدولي ضيّف فريق نفط البصرة ضيفه نفط ميسان، وانتهى اللقاء بفوز نفط ميسان بنتيجة 1-0، وجاء الهدف الوحيد بالمباراة في الدقيقة 77 عن طريق اللاعب نهاد محمد.

ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة 43 بالمركز الرابع عشر، وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 43 بالمركز الثاني عشر.

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