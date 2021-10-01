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تعادل الشرطة مع اربيل وامانة بغداد مع نفط البصرة في دوري الكرة الممتاز 

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-01T14:55:26+0000
تعادل الشرطة مع اربيل وامانة بغداد مع نفط البصرة في دوري الكرة الممتاز 

شفق نيوز/ جرت عصر اليوم الجمعة، في مباراتان ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز، جمعت الأولى فريق نادي الشرطة وضيفه غربيل على ملعب  الشعب الدولي ، انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 2-2.

سجل اربيل اولا عن طريق ركلة جزاء سددها بنجاح شيركو كريم في الدقيقة 11، وفي الدقيقة 40 جاء هدف التعديل للشرطة عن طريق كرار عامر، وفي الدقيقة 44 من عمر المباراة سجل علاء عبد الزهرة الهدف الثاني للشرطة، وفي الشوط الثاني تمكن لاعب اربيل المحترف شافيو ماموني من تعديل النتيجة بالدقيقة 60، واضاع لاعب الشرطة محمود المواسم ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وعلى ملعب امانة بغداد جرت مباراة بين فريق اصحاب الارض وضيفه نادي نفط البصرة ، انتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0.

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