تعادل السعودية مع استراليا يعيد ترتيب المجموعة الثالثة

شفق نيوز/ حسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة أستراليا والسعودية في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، على ملعب ملبورن يوم الخميس.

والتقى المنتخبان في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدور الثالث، واكتفى كل فريق بإضافة نقطة واحدة إلى رصيده، في أول ظهور للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد مع "الأخضر" خلال الولاية الثانية.

وتبادل المنتخبان السعودي والأسترالي الاستحواذ على الكرة، على مدار الـ90 دقيقة، لكن فشل اللاعبون هنا وهناك في ترجمة السيطرة إلى أهداف.

وسجل المنتخب السعودي هدفا بواسطة سلطان الغنام، في الدقيقة 90+3 لكن تم إلغاؤه بداعي وجود تسلل على المدافع علي البليهي، ليحرم فريقه الوطني من أول فوز في تاريخه أمام أستراليا على ملعبها.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد المنتخب الأسترالي إلى 6 نقاط من فوز و3 تعادلات وخسارة في المركز الثاني خلف اليابان، التي تتصدر بـ10 نقاط ولها مباراة في الجولة الخامسة.

ويأتي المنتخب السعودي في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بنفس الرصيد من فوز وخسارة و3 تعادلات.

ويمتلك منتخب البحرين فرصة الانفراد بالمركز الثاني، حال انتصر على ضيفه الصيني في الخامسة مساء يوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة ذاتها.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 على النحو التالي: