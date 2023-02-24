تعادل الزوراء مع الكرخ وفوز الصناعة على نفط البصرة في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ جرت في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الجمعة اليوم مباراتان في بغداد ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ففي المباراة الأولى التي جرت في ملعب الساحر احمد راضي بين فريق نادي الكرخ وضيفه فريق نادي الزوراء انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

وسجل الزوراء اولا عن طريق علي يوسف في الدقيقة 47 ، وجاء هدف التعديل للكرخ في الدقيقة 68 عن طريق نهاد محمد ، وفي الدقيقة 84 جاء هدف التقدم للزوراء عن طريق اللاعب بسام علي ، وفي الدقيقة 88 عادل الكرخ النتيجة عبر اللاعب جعفر عبيس.

ورفع الزوراء رصيده للنقطة 33 بالمركز الثالث مؤقتا ، ورفع الكرخ رصيده للنقطة 23 بالمركز العاشر .

اما المباراة الثانية التي جرت على ملعب الصناعة فقد انتهت بفوز فريق نادي الصناعة على ضيفه نفط البصرة بنتيجة 1-0.

وسجل الصناعة هدفه في الدقيقة الـ 55 عن طريق مشكور كريم .

ورفع الصناعة رصيده للنقطة الـ 11 بالمركز الـ 19 وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 24 بالمركز التاسع .