تعادل الحشد الشعبي وخسارة الكرخ في البطولة العربية للاندية ابطال الدوري والكأس

شفق نيوز/ تعادل فريق الحشد الشعبي مع القادسية الكويتي بنتيجة 28-28 ضمن منافسات البطولة العربية الـ 39 للاندية ابطال الدوري والكأس.

وتم اختيار لاعب الحشد المحترف المصري محمود نعمان كافضل لاعب في مباراة الحشد والقادسية الكويتي.

بينما خسر في المباراة الثانية فريق نادي الكرخ بكرة اليد أمام الكويت الكويتي بنتيجة 33-28، وخرج الكرخ من الشوط الأول متأخراً بنتيجة 20-16.

وكان الحكمان العراقيان عمار ناصر وحيدر سلمان قادا لقاء الاهلي القطري والقطن اليمني ونالا استحسان اللجنة المنظمة من خلال قيادتهم المتميزة.